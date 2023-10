Trovato a terra incosciente dopo la rissa in discoteca: grave un ragazzo di 23 anni

Sesto San Giovanni (Milano) – È stato trovato all’alba di oggi lunedì 2 ottobre incosciente a terra, con gravi ferite alla testa, nei pressi della discoteca Vip Club di via Granelli a Sesto San Giovanni. Un ragazzo di 23 anni, cittadino ecuadoriano, con alcuni precedenti, è ora ricoverato all'ospedale Niguarda dove viene tenuto in coma farmacologico. È la vittima più grave della violenta rissa scoppiata nella notte tra domenica e oggi fuori dal locale.

I fatti sono avvenuti attorno alle ore 5 di questa notte. Gli agenti di Polizia sono arrivati sul posto pochi minuti dopo quando ormai la rissa era conclusa. Il 23enne presentava ferite lacero-contuse e trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Tre cittadini peruviani sono stati invece accompagnati in Questura e sono stati indagati per rissa.