Sesto, presentato il bilancio. Si chiude con 50,4 milioni. E 13,8 sono tutti da investire

È stato approvato il rendiconto 2024: numeri in ordine e oltre 13 milioni di risorse disponibili per nuove opere e investimenti. "Un risultato straordinario, frutto di una gestione responsabile. più investimenti, più servizi, più futuro per i cittadini", commenta il sindaco Roberto Di Stefano. Il bilancio si chiude con un risultato di amministrazione pari a 50.473.632 di euro e un avanzo libero di 6.142.942 euro. Anche i risultati economici e patrimoniali sono positivi: nel 2024 il Comune ha registrato un incremento del 4,85% del totale attivo patrimoniale, mantenendo al contempo una solida liquidità con un fondo di cassa di oltre 56 milioni di euro.

Sul fronte operativo, aumentano gli investimenti, ma con minore entrate tributarie a carico del cittadino, si riducono i tempi di pagamento e cresce la capacità di riscossione dell’ente. "Questo straordinario risultato conferma l’efficacia delle politiche adottate e la capacità di gestire in modo efficiente le risorse pubbliche. Siamo riusciti a trasformare il bilancio in un vero e proprio piano di forza strategico per la crescita della comunità – continua Di Stefano –. Abbiamo lavorato con impegno per mantenere l’equilibrio tra entrate e spese, con un’attenzione particolare ai servizi fondamentali per le famiglie come nidi, centri diurni disabili, impianti sportivi e assistenza domiciliare".

Aumenta la spesa pro capite in conto capitale (+52% rispetto al 2023) e ci sono 13,8 milioni di euro pronti a tornare sul territorio per nuove opere, manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio pubblico, servizi per la tutela delle utenze deboli e nuove assunzioni di personale. Grazie ai fondi Pnrr sono partiti importanti interventi: la biblioteca in Villa Visconti d’Aragona, l’asilo Fondazione Savona, la scuola Marzabotto, la media Forlanini, l’ex asilo Montessori e due condomini pubblici nel quartiere Primavera. "Cantieri che stanno cambiando il volto di Sesto. Siamo stati in grado non solo di risanare le casse dell’ente, ma anche garantire un utile che si tradurrà in nuovi servizi per i cittadini. Il nostro obiettivo è rendere la città un posto migliore in cui vivere. Ogni euro è un investimento nel futuro di Sesto, nella qualità della vita dei suoi cittadini e nelle nuove generazioni".