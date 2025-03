Sesto, Colce compie 45 anni. Due giorni nel nome di Alda Merini

La follia e la cura. L’inclusione e il riscatto sociale. Il recupero dalla tossicodipendenza e la solitudine. Oggi e domani la Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione festeggerà 45 anni di attività con una due giorni di incontri, mostra, libri parlanti e concerto, che si terrà alla Galleria Campari di Sesto San Giovanni. Una kermesse intitolata con un brano meraviglioso di Alda Merini: "Tornare a rifiorire".

"Con gli interventi di alcuni esperti, a partire da parole chiave che guidano il nostro lavoro quotidiano, la musica di una band speciale come l’Orchestra del Mare, la mostra con materiali inediti di una poetessa come Alda Merini e la proposta di un’iniziativa come la Biblioteca Vivente, vogliamo festeggiare nel migliore dei modi questo anniversario e, allo stesso tempo, riscoprire le motivazioni ideali che danno una cornice di senso alle diverse attività in cui ogni giorno sono impegnati i nostri operatori ed operatrici", ha spiegato il presidente della cooperativa Riccardo De Facci. "Proprio per questo abbiamo deciso di organizzare Tornare a Fiorire a Sesto. È su questo territorio che nel 1980 si è costituita Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione, dando vita alla comunità in via Parpagliona, tuttora attiva, per offrire un’alternativa di vita e di cura alle persone portatrici di disagio psichico".

Tra i fondatori, c’era don Virginio Colmegna in quella parte di Sesto, la Parpagliona, che era ai margini di una periferia già difficile. Undici aree di attività, 7 province in cui la cooperativa opera, 316 persone accolte nei servizi residenziali e semiresidenziali, 135 progetti attivi, 9 milioni di valore di produzione: sono solo alcuni numeri del bilancio sociale 2023 di una realtà, che conta 264 dipendenti e 194 soci. Ad Alda Merini è dedicata la mostra in Galleria Campari. Domani dalle 15 alle 18 ci sarà una Biblioteca Vivente: per leggere i libri non bisognerà sfogliare le pagine ma parlarci, perché i libri saranno persone in carne e ossa.