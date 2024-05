Sesto, la Cardiologia di Multimedica tra le migliori in Italia

Sesto San Giovanni (Milano), 4 maggio 2024 – Un prestigioso bollino di qualità per tutte le prestazioni che riguardano cuore, arterie e patologie croniche. L’Irccs MultiMedica di Sesto San Giovanni ha, infatti, ottenuto il marchio di certificazione Ospedale di Eccellenza 2024, registrato presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L’unità operativa di Cardiologia è risultata tra le migliori d’Italia. La conferma arriva dalla guida ‘Ospedali di eccellenza 2024’, che è stata realizzata dall’istituto tedesco di qualità e finanza. L’indagine condotta da Itqf aveva l’obiettivo di valutare la qualità delle prestazioni sanitarie e di offrire una lista di strutture eccellenti in diverse discipline (cardiologia, urologia, gastroenterologia e ortopedie della spalla, dell’anca e del ginocchio). Per l’inchiesta, sono stati esaminati 1.377 ospedali italiani, tra quelli pubblici e quelli privati accreditati. Gli approfondimenti delle strutture sono stati effettuati sulla base del Programma nazionale esiti, sviluppato dall’Agenas su mandato del ministero della Salute, e di un sondaggio che è stato eseguito tra il personale medico di reparto. Unendo queste informazioni, a cui si è aggiunto anche il grado di soddisfazione dei pazienti, è stato così creato un elenco di 100 centri, raccomandati per area clinica.

"Siamo lieti di questo riconoscimento, che attesta l’alto valore del nostro gruppo di lavoro impegnato nei vari aspetti diagnostici, terapeutici, riabilitativi e preventivi riguardanti l’area cardiologica – ha commentato Carmen Sommese, direttore sanitario del Gruppo MultiMedica -. Si tratta di un risultato che per noi è particolarmente significativo, essendo un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico nella disciplina delle malattie del sistema cardiovascolare”. Ogni anno nell’ospedale vengono registrati circa 1.980 ricoveri e vengono effettuati 2.400 interventi e oltre 41mila prestazioni ambulatoriali, affrontando le diverse patologie acute e croniche del cuore, delle arterie coronarie e di quelle periferiche.

Con 24 posti letto, a cui se ne aggiungono altri 6 presso l’unità coronarica, un laboratorio di emodinamica e di elettrofisiologia con tre sale angiografiche dotate delle più moderne apparecchiature, la struttura è uno dei fiori all’occhiello del Gruppo MultiMedica.