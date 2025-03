Servizi, annunci e novità: il Comune è sul telefonino

Nasce la newsletter del Comune di Novate, un nuovo strumento che porta la città direttamente sugli smartphone e sui pc dei novatesi. La volontà è di portare direttamente sullo smartphone o sul computer, consentendo così una costante informazione su temi specifici come gli appuntamenti culturali, gli avvisi di pubblica utilità, le iniziative e le ricorrenze civili, ecc. "La newsletter è una novità per il Comune e si affianca agli altri strumenti di comunicazione istituzionale già utilizzati dai cittadini, arricchendo quella che è una piattaforma multi-canale al centro della quale è posto il sito Internet e sul quale si innestano il canale Telegram, la pagina Facebook, il profilo Instagram e il canale Youtube", spiegano dal Municipio. Per iscriversi alla newsletter: indirizzo https://newsletter.comune.novate-milanese.mi.it/user/register . Davide Falco