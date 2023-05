Sequestrati a Milano oltre 11 mila articoli falsi tra scarpe e fibbie “Philipp Plein”

La guardia di finanza di Milano ha sequestrato più di 11 mila articoli di abbigliamento contraffatti per un valore di circa 250 mila euro. Tra le merci false ci sono scarpe, pochon, suole, toppe in plastica e fibbie metalliche firmate “Philipp Plein”. I finanzieri hanno segnalato tre presunti responsabili per commercio di prodotti falsi e un quarto per ricettazione.

Le indagini, condotte dalla guardia di finanza di Legnano, sono iniziate dopo un piccolo sequestro da parte dei servizi di controllo economico del territorio. Successivamente, la procura di Busto Arsizio, in provincia di Varese, ha scoperto che gli articoli provenivano da un edificio di Sant'Elpidio a Mare, in provincia di Fermo, nelle Marche.

I militari hanno organizzato una perquisizione presso un locale adibito ad uso laboratorio, che ha permesso di sequestrare ulteriori scarpe, accessori e materiali di assemblaggio con il marchio “Philipp Plein” contraffatto.