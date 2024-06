Porta Nuova: senzatetto senza documenti trovato morto in un parcheggio

Milano, 17 giugno 2024 – Era avvolto nel suo sacco a pelo in un parcheggio sotterraneo tra viale Liberazione e piazza Einaudi, a Porta Nuova. Senza vita. Così è stato trovato un uomo, verosimilmente un clochard di origine africana, senza documenti, dall’età apparente di 35 anni. Ad accorgersi di lui, poco dopo le 13.30, sono stati alcuni passanti che hanno chiamato il 112.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che non hanno potuto far altro che constatarne la morte, e le Volanti di polizia dell’Upg. Sul corpo non c’erano segni di violenza e l’ipotesi è che l’uomo sia morto per cause naturali.

Lo stesso luogo era finito sulle pagine di cronaca perché lì, la notte del 1° aprile 2023, una 24enne che aveva trascorso una serata in una discoteca di corso Como era stata violentata da un marocchino 37enne, poi condannato a 10 anni e 10 mesi di reclusione.