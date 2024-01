Sentenza Szwarc. Vittoria da playoff

Ritorno al successo per la Mint Vero Volley Monza che dopo quattro sconfitte di fila sul campo della Gioiella Prisma Taranto ha centrato un 3-1 fondamentale per consolidare il piazzamento in zona playoff. Coach Massimo Eccheli dopo le difficoltà relative anche alle assenze delle ultime settimane ha potuto schierare il sestetto titolare: Arthur Szwarc in particolare è stato una sentenza da opposto, come testimoniano i suoi 22 punti che ne hanno fatto il top scorer di giornata.

Dopo un buon primo set, gli ospiti però hanno accusato un passaggio a vuoto: la squadra allenata da Ljubo Travica ha dimostrato di essere sempre e comunque pericolosa, tanto da pareggiare i conti e mettere la testa in avanti anche nel terzo parziale. I servizi di Stephen Maar oltre ai muri dei centrali Gabriele Di Martino e Gianluca Galassi sono però stati decisivi sia nel portare a casa il nuovo vantaggio che nell’evitare il tie-break. L’ex Filippo Lanza, protagonista nell’anno della storica semifinale scudetto, con 16 palloni messi a terra è stato il migliore dei suoi che però nel finale del quarto set hanno subito il brak decisivo dei brianzoli. Monza tornerà in campo già mercoledì: nel turno infrasettimanale all’Opiquad Arena ospiterà la Rana Verona, squadra che la segue in classifica anche se l’obiettivo deve essere quello di puntare più in alto, col quarto posto ancora possibile e non ristretto a un duello tra Milano e Civitanova. Poi sarà finalmente tempo di Coppa Italia, con la storica Final Four dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) in cui la formazione del Consorzio se la vedrà con i campioni d’Italia dell’Itas Trentino. Arrivare in Emilia con due successi di fila potrebbe dare nuove motivazioni ai ragazzi di Eccheli.

GIOIELLA PRISMA TARANTO-MINT VERO VOLLEY MONZA 1-3 (20-25, 25-21, 22-25, 22-25)

Andrea Gussoni