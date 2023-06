Senago in lutto: manifestazione in memoria di Giulia e Thiago venerdì 16 giugno

Lutto cittadino e palio sospeso, oggi. Manifestazione in memoria di Giulia Tramontano e Thiago, venerdì 16 giugno. E due murales in via Monte Rosa dove è stato trovato il corpo della 29enne. La città di Senago non vuole dimenticare Giulia e il bambino che portava in grembo. Oggi, in occasione dei funerali che si svolgeranno alle 15 nella chiesa di santa Lucia a Sant’Antimo (Napoli) dove la giovane è nata e cresciuta, il Comune di Senago ha proclamato il lutto e ha invitato cittadini e associazioni a evitare "attività che siano in contrasto". Una delegazione composta dalla sindaca Magda Beretta, dal vicesindaco Saverio Cucinotta e dal presidente del consiglio comunale, Valerio Mantovani, parteciperà ai funerali in rappresentanza dell’intera cittadinanza. In via Monte Rosa, dove nei giorni scorsi sono stati ripuliti i muri dell’intercapedine tra i garage dove Impagnatiello ha abbandonato il corpo della 29enne, è stato dipinto un fondo azzurro. Alcuni giardinieri hanno tagliato erbacce e sterpaglie. Ieri sono stati realizzati due murales dagli artisti senaghesi Luca ‘Zak’ Coia e Mary Cunzolo. Su una parete sono state dipinte due immagini, una che ritrae Giulia che accarezza e guarda il suo pancione, copia della bellissima foto della giovane scattata in riva al mare che era stata diffusa dai famigliari per aiutare nelle ricerche. La seconda immagine è la sagoma di Giulia che solleva in alto, verso il cielo, il piccolo Thiago. Sulla seconda parete sono stati dipinti i nomi delle due vittime. L’opera è stata autofinanziata dagli artisti e sarà completata nei prossimi giorni con la posa di una targa. Lettere, biglietti, poesie, peluche e giocattoli, che nei giorni scorsi sono stati portati dalla gente in via Monte Rosa, oggi, saranno consegnati alla famiglia. Nei prossimi giorni, Comune e Comunità Pastorale di Senago decideranno il programma della manifestazione del 16 giugno. "Vorremmo fosse una marcia silenziosa", conclude Beretta.

Roberta Rampini