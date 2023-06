Senago e Sant'Antimo ricordano Giulia e Thiago: fiaccolata silenziosa per chiedere giustizia

Preghiere e silenzio. Lutto cittadino e bandiere a mezz’asta. Senago e Sant’Antimo: due Comuni distanti centinaia di chilometri, ma uniti dallo straziante dolore per Giulia Tramontano e il figlio Thiago che portava in grembo. "L’amore, che è dono, è stato vissuto in modo malato. È stato vissuto come possesso, ostacolo e distruzione. Sono stati toccati gli elementi essenziali della dignità della persona e della società"’, ha detto il parroco della chiesa di Santa Lucia nel paese natale della ventinovenne, in provincia di Napoli, dove si sono svolti i funerali in forma strettamente privata con familiari e amici più stretti. Alla fine, un lungo applauso dei cittadini in attesa all’esterno ha fatto da prologo al lancio di centinaia di palloncini bianchi. Qualcuno ha appeso uno striscione: "Giulia, sarai sempre lassù con il tuo principe Thiago, l’unico amore della tua vita".

Alla cerimonia hanno partecipato anche il sindaco senaghese Magda Beretta, il vicesindaco Saverio Cucinotta e il presidente del Consiglio comunale Valerio Mantovani: "Era doveroso portare l’abbraccio di tutta Senago in occasione dell’ultimo saluto a Giulia e Thiago". Alla stessa ora in cui si celebrava il funerale, in via Monte Rosa a Senago, nel luogo in cui è stato ritrovato il cadavere della ventinovenne, decine di cittadini si sono ritrovati in maniera spontanea. A testimoniare che la comunità che aveva accolto Giulia cinque anni fa non ha intenzione di dimenticare, sono in molti a chiedere che alla donna e al suo piccolo mai venuto al mondo sia dedicato un giardino o un parco giochi. Venerdì ci sarà un altro momento per commemorare le due vittime: una fiaccolata silenziosa per ricordare e chiedere giustizia.

Roberta Rampini