Dai lavori sulla scuola primaria Anselmo Da Baggio a quelli per il plesso di via Pisacane o per la primaria Monte Velino. Sono alcuni dei cantieri che riapriranno nella fase due, dopo la sospensione dovuta all’emergenza sanitaria. "Le imprese impegnate nei nostri cantieri inizieranno gradualmente dal 4 maggio – ha spiegato l’assessore all’Edilizia scolastica Paolo Limonta davanti alla commissione consiliare – in questi giorni stiamo lavorando in collaborazione con Metropolitana Milanese, che gestisce la manutenzione ordinaria, per la ripartenza, che prevede già da settimana prossima oltre trenta interventi. Il problema principale per chi ha sede fuori Regione è trovare spazi per la residenza degli operai. Per tutti invece una questione importante è il trasporto al luogo di lavoro, oppure la gestione delle mense o dei pasti, prima consumati nei bar vicino ai cantieri". Intanto il Comune di Milano punta a realizzare una Summer school per i bambini i cui genitori dovranno tornare al lavoro dopo l’emergenza e per questo sta mappando il territorio per capire quali spazi all’aperto potranno essere utilizzati. Si tratta di spazi "che possono essere messi a disposizione dei bambini per le attività di gioco ma anche per le attività didattiche eventualmente anche durante il periodo scolastico". Il Comune è in contatto anche con gli oratori.

A.G.