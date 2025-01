Scuola media in ritardo di un anno: "Ora servono fatti e competenza"

La nuova scuola media in ritardo di un anno sul cronoprogramma, il cantiere della palestra di via De Amicis al palo, "manutenzioni scarse e scarsa programmazione", edilizia scolastica nella bufera: 1200 firme a corredo di una lettera dei genitori del consiglio di istituto circolo didattico Ungaretti, elenca i problemi e chiede ascolto: "Servono fatti e competenza". Dal Comune la replica politica è del sindaco Antonio Fusè. "Riceverò i genitori - sottolinea - ma sull’impegno per le scuole parlano numeri e dati".

Torniamo alla petizione, partendo dal titolo, appunto "Chiediamo competenza e fatti per l’edilizia scolastica". Poi, sinteticamente, i temi. E così la presidente dei genitori nel consiglio di istituto Alessandra Torriani. "La situazione peggiora con gli anni. Il ritardo nella costruzione della nuova media è conclamato. Il problema della palestra di via De Amicis serio, e causa disagi: gli studenti devono raggiungere per l’educazione civica un capannone in via Erba, con i disagi dello spostamento e senza potersi adeguatamente allenare". Manutenzioni: "Il tema più serio. In entrambe le materne c’è un problema “fisico” di sicurezza e vi sono state effrazioni. E all’elementare, realizzata da pochi anni, piove". Infine: "Abbiamo fatto altre segnalazioni. Ma se non fai rumore, non serve a nulla".

Il piano per l’edilizia scolastica melzese, 15 milioni di euro da canali diversi per nuova scuola e interventi, era stato presentato in ottobre. "E vorrei chiedere - così il sindaco - se quindici milioni sono pochi. A queste famiglie, che riceverò, chiedo un po’ di pazienza. Ritardi di cantiere, problemi tecnici, un’impresa sbagliata sono fattori indipendenti dalla nostra volontà". "Sono il primo a dispiacermi dove c’è un ritardo, il primo ad arrabbiarmi per il malfunzionamento di un impianto, il primo a correre per trovare soluzioni - così, chiamato in causa, l’assessore alla partita Massimo del Signore -. Ma resto concentrato sull’obiettivo: la realizzazione del piano, complessivo e impegnativo. Che condurremo in porto".

Sul tema del giorno una nota del Pd melzese: "L’edilizia scolastica a Melzo è questione critica che non può più essere ignorata. Avevamo già segnalato i ritardi nei lavori e le criticità strutturali. I problemi sono tanti, le risposte sembrano non arrivare". L’affondo politico: "Le famiglie hanno necessità di confrontarsi con interlocutori competenti, sensibili e interessati. Il sindaco si faccia garante di questa situazione dando un segnale concreto".