Scuola Elementare Bresso, 270 alunni traslocano in via Lurani per progetto "Scuola Satellite"

A settembre i 270 tra alunni e alunne della elementare pubblica "Papa Giovanni XXIII" non entreranno più nelle aule di via Bologna ma in quelle di via Lurani per il progetto Scuola satellite. Per consentire i lavori di completa riqualificazione del plesso scolastico lungo il fiume Seveso, per il prossimo anno scolastico le 13 classi previste faranno lezione al primo e al secondo piano del caratteristico edificio comunale, a forma di "L", nell’ala ad angolo tra le vie Lurani appunto e Marconi. Da pochi giorni sono, infatti, iniziati gli interventi di adattamento di questi locali e di questi spazi che, fino a oltre 30 anni fa, ospitavano proprio le aule di una delle prime scuole della città, dopo il boom economico. Questo settore della lunga palazzina è vuoto da qualche tempo e, nel corso degli ultimi due anni, è stato messo in sicurezza dal punto di vista strutturale. Durante l’estate si preparerà la "Scuola satellite, in modo che le opere siano terminate per la fine del mese di agosto - precisa il vicesindaco di Bresso, con delega all’Istruzione, Cristina Dimasi -. Le classi, dalla prima alla quinta, saranno in totale 13: oltre alle aule ci saranno locali per i docenti e il personale. Rispetto allo scorso anno scolastico ci sarà una classe in meno, per un totale di 270 scolari". Con l’arrivo della scuola elementare sono previste anche modifiche alla viabilità: "I bambini entreranno nell’edificio dall’ingresso di via Marconi, che sarà predisposto a dovere - conclude la vicesindaco Dimasi -. Per questo, il tratto di via Marconi, tra via Confalonieri e via Lurani, sarà chiuso al traffico automobilistico una mezz’ora al mattino e una mezz’ora al pomeriggio, per consentire rispettivamente l’entrata e l’uscita in sicurezza dei bambini". Giuseppe Nava