"Scuola a Milano: 40 ore di tempo pieno chieste da docenti, genitori e studenti"

Nuovo presidio al provveditorato, in via Soderini. Docenti, genitori e una quarantina di alunni in piazza, insieme alla Flc-Cgil, per chiedere più tempo pieno: trovandosi i cancelli della Città Metropolitana chiusi, si sono accalcati sui marciapiedi, sotto il sole, mentre una delegazione è stata ricevuta dal direttore dell’ufficio scolastico Yuri Coppi. "Chiediamo alla politica più attenzione sul tempo pieno a Milano - sottolinea Caterina Posterino, Flc Cgil -. La scuola ha sempre cercato di garantire le 40 ore, con alchimie, dividendo i docenti su più classi e usando l’organico del potenziamento, ma così vengono meno le ore di compresenza, i laboratori, le uscite scolastiche, i lavori di gruppo, i recuperi a classi aperte. Si sacrifica la qualità".