Scudetto del Napoli, grande festa anche a Milano: bandiere, caroselli e fuochi d’artificio

Milano – Grande festa anche a Milano per lo scudetto del Napoli, il terzo della sua storia, 33 anni dopo quello ottenuto nel 1990.

Nel capoluogo lombardo, dove risiedono migliaia di partenopei, le strade sono state invase dai tifosi con sciarpe e bandiere. Caroselli d’auto e anche fuochi d’artificio hanno scandito la festa in diverse zone della città. Grande feste e botti in particolare a Rozzano, nell’hinterland sud della città, dove è stato allestito un maxi schermo in piazza davanti al quale ha gioito la folta comunità partenopea.