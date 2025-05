Scritta per Gaza. Comunità ebraica:: "Sconcerto"

Il presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, esprime in una nota "sconcerto" per la decisione adottata dal Comune di Milano di illuminare la facciata di Palazzo Marino con la scritta “All eyes on Gaza“.

"Si tratta – evidenzia – di una scelta che, lungi dal rappresentare le legittime aspirazioni alla pace che tutti condividiamo, ancora una volta rappresenta il conflitto in corso a Gaza addossando ogni colpa a Israele e dimenticando le responsabilità di chi non solo lo ha barbaramente attaccato, ma continua a minacciarne l’esistenza e a inneggiare allo sterminio degli ebrei.

Iniziative come questa, assunta dal Comune di Milano, contribuiscono ad alimentare un’informazione distorta e a creare un clima pericoloso. Non si tutelano in questo modo i diritti della popolazione civile di Gaza, tenuta in ostaggio dalle dirigenze terroristiche palestinesi in una guerra che non ha certo scatenato Israele.

La Comunità ebraica confida che il Comune di Milano, per il futuro, sappia e voglia ispirare le proprie iniziative su questo argomento tanto tragico a scelte più meditate".