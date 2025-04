"Scopriamo il suono: non è solo Fisica"

In piazza della Scienza arrivano scolaresche dai licei e dagli istituti tecnici lombardi per capire cos’è il rumore e come si caratterizza un paesaggio sonoro, andando oltre alle formule. Il percorso del Laboratorio di Acustica dedicato alle scuole rientra tra le attività promosse con il Pnrr e il Pls, che sta per “Progetto Lauree scientifiche“.

"Riusciamo a calare una realtà intangibile, come il suono, in qualcosa di molto concreto – spiegano i ricercatori di Milano-Bicocca –: gli studenti restano sempre affascinati e sono felici di dare il loro contributo alla ricerca. Li invitiamo a utilizzare il suono come strumento di analisi critica e si crea un rapporto con l’ateneo: andiamo nelle classi, vengono da noi a fare esperienza in campo. Il suono non è solo un fenomeno fisico, che si misura, ma uno strumento che può aiutarli anche nell’educazione civica"

Si.Ba.