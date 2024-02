Scontro tra un’auto Enjoy e una moto della polizia. Due feriti all’ospedale, traffico rallentato

Scontro tra una macchina Enjoy e una moto della polizia di Stato all’incrocio tra via Vitruvio e via Settala, poco dopo le 13. Al volante dell’auto c’era una donna di 49 anni mentre sulla dueruote un poliziotto di 35. Entrambi, lievemente feriti, sono stati soccorsi in codice verde. La dinamica è ancora in fase di accertamento. Dopo lo schianto, immediata è stata la richiesta di aiuto e così sul posto sono arrivati polizia di Stato (con la pattuglia che sulla careggiata mostrava il cartello lumonoso con la scritta “incidente“), polizia locale per i rilievi e ambulanze. La 49enne è stata accompagnata alla Clinica Città Studi mentre l’agente di polizia al Policlinico. L’incidente non ha creato disagi particolari agli altri automobilisti, anche se i rilievi sono durati un paio d’ore. La scena ha suscitato curiosità da parte di numerosi passanti che si sono fermati sul marciapiedi vicino al luogo dell’impatto.

M.P.