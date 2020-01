Milano, 7 gennaio 2020 - L'anno si apre con un nuovo sciopero dei treni. Disagi in vista domani per i pendolari lombardi che si spostano con le linee di Trenord. Dalle 3 di mercoledì 8 gennaio 2020 alle 20 di hiovedì 9 gennaio 2020 è previsto uno Sciopero, indetto dal sindacato Or.S.A., che interessa il trasporto ferroviario regionale in Lombardia. Il servizio ferroviario Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord e il servizio Aeroportuale, potrà subire variazioni e/o cancellazioni. Saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei "Servizi Minimi Garantiti". I treni con arrivo a destinazione finale oltre le ore 9 e oltre le ore 21 (quindi fuori dalle fasce di garanzia) potrebbero essere limitati o cancellati per l'intero percorso. Dopo le 21 lo sciopero proseguirà fino alle 2.

In caso di non effettuazione del normale servizio aeroportuale, autobus sostitutivi "no-stop" saranno istituiti limitatamente ai soli collegamenti: Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto e Malpensa Aeroporto - Stabio. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

I treni garantiti del settore "Lunga percorrenza" di Trenord sono consultabili alla pagina www.trenord.it/trenigarantiti.

Sono sempre garantiti i seguenti Eurocity da/per Vienna e Monaco di Trenord:

EN236 [Venezia SL 20.57 - Wien Hauptbahnhof 7.51];

EN237 [Wien Wien Hauptbahnhof 20.56 - Venezia SL 8.24];

EC84 [Bologna Centrale 11.52 - Munchen Hbf. 18.21];

EC85 [Munchen Hbf. 9.38 - Bologna Centrale 16.20]

Trenord invita a prestare attenzione sia agli annunci sonori trasmessi nelle stazioni sia alle informazioni in scorrimento sui monitor. Maggiori dettagli saranno disponibili seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in real-time tramite la App o nelle pagine di direttrice del sito trenord.it.