Sciopero venerdì 17 novembre, Atm esclusa: a rischio scuole e treni. Tutte le informazioni e gli orari

Milano – Lo sciopero generale del 17 novembre proclamato da Cgil e Uil, rischia di mandare in tilt servizi pubblici di Milano e di tutta la Lombarda. La protesta, che coinvolge i settori pubblici e privati, avrà ripercussioni sui trasporti, ma anche sulla scuole e tutto il pubblico impiego. Per quanto riguarda i trasporti la protesta durerà 4 ore, dalle 9 alle 13, in seguito alla precettazione decisa dal Ministero dei Trasporti.

Atm esclusa

Da Atm assicurano che per quanto riguarda i mezzi pubblici di Milano non ci saranno problemi: metropolitane, tram e bus circoleranno regolarmente. L’azienda dei trasporti milanese è infatti esclusa dall’agitazione per rispettare l’intervallo di 10 giorni che per legge deve esserci tra uno sciopero e l’altro. L’ultima astensione dal lavoro per Atm è stata venerdì 10 novembre.

Trenord

Anche i lavoratori di Trenord sono esclusi dalla protesta, ma la società regionale dei trasporti ferroviari ha spiegato che “potranno aderire i lavoratori delle imprese che gestiscono le infrastrutture, Ferrovienord Spa e Gruppo Fs Italiane. L'eventuale interruzione delle linee ferroviarie, potrà ripercuotersi anche sul servizio offerto da Trenord". La società comunica quindi che disagi potranno esserci tra le ore 9 e le 13 e che comunque “arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista entro le ore 9 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10”.

Malpensa Express

Saranno coinvolti anche i collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. In caso di cancellazione i treni, saranno sostituiti da autobus senza fermate intermedie: tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (partenza da via Paleocapa 1) e tra Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto per la linea S50.

Trenitalia e Italo

Trenitalia comunica che “dalle ore 9 alle ore 13 di venerdì 17 novembre, è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane comprendente Trenitalia, Trenitalia Tper e Busitalia Rail Service srl. I treni possono subire cancellazioni o variazioni”. Niente precettazione per quanto riguarda Italo: i treni della compagnia privata sono quindi a rischio per 8 ore, dalle 9 alle 17.

Dipendenti comunali

I sindacati prevedono invece una massiccia adesione alla protesta dei dipendenti comunali: probabili le interruzioni del servizio nelle scuole comunali e negli asili, negli uffici dell’Anagrafe e nelle biblioteche.