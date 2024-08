Gli scioperi di settembre 2024: treni, aerei e mezzi pubblici. Date e orari

Milano, 29 agosto 2024 – Settembre, andiamo. È tempo di ripartire. Nel mese che segna la ripresa generale dell’attività lavorativa e scolastica dopo le ferie estive, ritornano anche scioperi e agitazioni.

Ecco un elenco di quelli confermati dagli organizzatori che coinvolgono anche la Lombardia, salvo marce indietro che al momento non si possono prevedere.

Sabato 7 settembre

In questa data è previsto uno sciopero dei lavoratori del settore aereo che interesserà anche i due aeroporti milanesi. Nell’ambito di un’agitazione riguardante varie categorie incroceranno le braccia anche gli addetti alle pulizie di Adl Cobas a Linate e Malpensa e il personale della società Global Service a Malpensa aderenti a Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt e Ugl Ta. La durata prevista è di quattro ore, dalle 13 alle 17.

Venerdì 20 settembre

Più allarmante per l’utenza dei trasporti pubblici è lo sciopero in programma venerdì 20 settembre. In quella data è prevista un’iniziativa del personale del gruppo Atm, l’azienda dei trasporti municipali milanese. La durata prevista è di 24 ore, con modalità varie.

A Milano e nelle altre zone servite da Atm dovremmo trovarci ad affrontare la “tradizionale” scansione con stop dalle 8.45 alle 15, fascia di garanzia di tre ore dalle 15 alle 18 e successiva nuova interruzione dalle 18 a fine servizio.

Lunedì 30 settembre

Settembre si chiuderà con uno sciopero ferroviario dei lavoratori di Trenord, proclamato dal sindacato OrSa. La sua durata sarà di 23 ore: dalle 3 di lunedì 30 settembre alle 2 del giorno successivo, martedì 1 ottobre. Sono previste ripercussioni sulla circolazione dell’intera rete regionale.