Sciame d’api sceglie Villa Ghirlanda Si prepara il “trasloco“

Uno sciame d’api ha scelto di prendere casa a Villa Ghirlanda, insediandosi sul timpano di una finestra. Al lavoro è stato chiamato l’apicoltore Stefano Perego per un’operazione che salvaguarda la specie protetta, i cittadini e anche l’edificio storico. La “sciamatura“ è tipica della primavera e si verifica quando una famiglia di api cresce troppo e si divide.

"La vecchia regina vola lontano con la maggior parte della colonia, lasciando nell’alveare alcune api e la regina vergine pronta a nascere – racconta l’esperto –. Nel volo si raggruppano in grossi grappoli ai rami o in altro luogo di sosta temporanea, finché le esploratrici non trovano un posto adatto". Spazi che possono però risultare poco idonei, come Villa Ghirlanda.

L’ufficio Ambiente, supportato dall’apicoltore e dalla protezione civile, ha apposto un’arnia esterna per invitare la regina a entrare. L’arnia resterà installata ancora qualche giorno per radunare tutte le api operaie e concludere le operazioni di recupero dello sciame.

La.La.