Schianto tra moto e auto. Muore centauro di 58 anni

Ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile. Ci hanno provato prima i soccorritori inviati dalla centrale operativa del 118 sul posto, poi i medici dell’ospedale San Paolo dove è stato portato in codice rosso. Ma le condizioni erano già gravissime e le speranze appese a un filo: Davide Restelli, 58 anni, nato a Milano e residente a Bernate Ticino, è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Le circostanze dell’incidente in cui ha perso la vita sono ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Corsico, giunti sul posto ieri mattina, poco dopo le 6, per rilevare l’incidente e cercare di ricostruire l’esatta dinamica dello scontro tra la moto guidata da Restelli e un’auto dove viaggiava una 22enne.

Dalle prime informazioni, pare che l’incidente sia stato causato da una mancata precedenza, ma per individuare le responsabilità, cioè chi non ha rispettato la precedenza, ci vorrà ancora del tempo. Restelli era in sella alla sua Triumph 765 e percorreva la Sp114, quando, all’altezza dell’incrocio con via Sant’Antonio Abate, ha impattato contro una Volkswagen Polo.

Al volante c’era una 22enne di Casarile: la sua posizione è ancora al vaglio dei carabinieri.

La giovane è uscita dal violento impatto praticamente illesa ma sotto choc, mentre il centauro è stato sbalzato dalla moto ed è finito sull’asfalto, riportando lesioni gravissime. Lei è stata portata in codice verde all’ospedale Humanitas di Rozzano, solo per accertamenti. Non c’è stato nulla da fare, invece, per il 58enne. I veicoli sono stati sottoposti a sequestro penale e saranno gli approfondimenti dei carabinieri a chiarire ogni dettaglio e responsabilità.

Non sarà semplice: a quell’ora del mattino la strada non era ancora trafficata e l’area non è coperta da telecamere di videosorveglianza. Ora spetta ai carabinieri di Trezzano sul Naviglio individuare eventuali testimoni per verificare la versione della giovane.