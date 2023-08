Schianto a Cernusco sul Naviglio: 3 feriti nello scontro tra due auto

Una Renault Clio contro una Fiat Panda, terribile schianto l’altra sera sulla provinciale 113 a Cernusco, al confine con Cologno Monzese. In tre finiscono in ospedale: un trentanovenne, una ragazza di 23 anni e sua madre 59enne, tutti residenti in zona. Le loro condizioni, parse critiche in un primo momento, non sarebbero gravi. Il tratto stradale teatro dello schianto è quello che dall’abitato cernuschese porta alla Tangenziale est, da molto tempo al centro di polemiche e istanze di maggiore sicurezza. La dinamica dello schianto dell’altra sera è ancora al vaglio dei carabinieri di Pioltello, giunti sul posto insieme ai Vigili del fuoco, alle ambulanze dei soccorritori e all’automedica del 118. Non sono accertati i motivi per cui la Clio, condotta dal trentanovenne, all’improvviso si sia scontrata con la Panda, che proveniva in senso opposto e a bordo della quale viaggiavano una conducente 23enne e la madre di 59 anni. Immediatamente è scattato l’allarme, dato da altri automobilisti. I feriti sono stati stabilizzati sul posto e poi trasferiti in ospedale: l’uomo al San Raffaele, le due donne all’ospedale san Gerardo di Monza. Il traffico sulla strada è stato interrotto per il tempo necessario ai soccorsi e ai rilievi. Il punto esatto dove si è verificato lo schianto è quello fra la via Resegone e lo svincolo della tangenziale. Più volte, negli ultimi anni, sono state chieste migliorie viabilistiche e la realizzazione di una rotonda.

Monica Autunno