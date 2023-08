Scatta l’operazione Smart oltre 200 auto fermate

Oltre 150 veicoli fermati durante l’operazione Smart (i servizi di monitoraggio del territorio) che si è svolta nella notte tra sabato e domenica. La polizia locale, con 11 operatori al lavoro fino alle 4 del mattino, ha beccato 7 guidatori ubriachi, tra cui due neopatentati: sono stati denunciati e gli è stata ritirata la patente. Altri due giovani sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, perché hanno reagito con aggressività ai controlli, mentre un conducente è stato beccato senza patente: per lui fermo amministrativo del veicolo e 5mila euro di multa. "Continueremo a investire sulla sicurezza" - assicura il sindaco Rino Pruiti. Anche la Polizia locale di Bresso ha partecipato, nella notte tra sabato e domenica, al progetto Smart. Il Comando cittadino ha schierato 12 agenti, la comandante Maria Colangelo e le macchine di pattuglia, per i servizi di sicurezza urbana: con i vigili degli altri Comandi sono stati rilevati 51 verbali al codice della strada, di cui 41 per eccesso di velocità. Fr.Gr.