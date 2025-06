Scappa all’alt a bordo dello scooter rubato: denunciato 15enne

Era in sella a uno scooter rubato e senza patente. Quando gli agenti della polizia locale gli hanno imposto l’alt ma anziché fermarsi è scappato. Pericoloso inseguimento per le vie di Bollate e denuncia di un 15enne per resistenza a pubblico ufficiale, dichiarazione di false generalità e ricettazione del veicolo rubato.

Una pattuglia della polizia locale nell’ambito di un servizio di controllo del territorio ha intercettato in via Veneto un giovane alla guida di uno scooter. Insospettiti dalla giovanissima età e dal fatto che alla vista degli agenti il ragazzino ha accelerato, gli agenti gli hanno imposto l’alt, ma lui si è dato alla fuga. Ne è nato un inseguimento che da via Verdi è arrivato fino al parcheggio della stazione ferroviaria di Bollate Nord. Qui il 15enne ha abbandonato lo scooter, scavalcato la recinzione che separa la strada dai binari ferroviari e si è allontanato di corsa raggiungendo un’area condominiale di via San Pietro. Dopo qualche centinaia di metri il giovane è stato raggiunto e fermato in un campo poco distante. Dagli accertamenti è emerso che il ragazzo era alla guida senza patente e che il motociclo, intestato a un residente milanese, non era stato ancora denunciato come rubato. Il proprietario, informato dagli agenti, ha fatto denuncia e ritornato in possesso del suo scooter.

Il giorno prima la polizia locale ha denunciato una brasiliana di 41 anni residente in città per guida senza patente, mancata assicurazione e uso di atto falso, in quanto ha esibito agli agenti una patente sospetta.

Roberta Rampini