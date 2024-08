Ennesima bravata dello scalatore del Duomo di Milano: Dedelate ora si attacca al tram (in corsa)

Il rispetto della proprietà pubblica non è certamente tra le qualità di Dedelate, il diciassettenne noto per le scalate abusive a chiese e luoghi pubblici già denunciato per invasione di edifici e danneggiamento. L’ultima bravata, pubblicata con un video su Instagram, lo ritrae aggrappato a uno dei tram storici Atm di Milano (il 5 o il 10) insieme a un amico mentre il mezzo svolta da piazza Duca d’Aosta in via Fabio Flizi.

L’ultima impresa risale al 13 luglio, quando insieme ad altri compari aveva fatto irruzione nella piscina Bacone di Milano per un tuffo notturno, ma la lista delle “vette” conquistate abusivamente è piuttosto lunga: il duomo di Milano, quello di Firenze, il Castello Sforzesco, un’auto della polizia, lo stadio di San Siro durante il concerto di Sfera Ebbasta e il teatro Ariston durante Sanremo.