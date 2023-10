Sarà Cavaliere Iannantuono, l'angelo custode di Bresso

È cittadino benemerito di Bresso da pochi giorni ma sarà, a breve, anche e soprattutto cavaliere dell’ordine “Al merito della Repubblica Italiana“, su decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Carlo Iannantuono, l’amato custode della portineria del plesso residenziale dei civici dal 34 al 38 di via Don Minzoni, al rione Florida, riceverà il prestigioso diploma onorifico, giovedì 19 ottobre, al Conservatorio “Giuseppe Verdi“ di Milano, oltre a “La Castela d’Oro“ cittadina, conferita una settimana fa dal sindaco bressese Simone Cairo, alla sagra della Madonna del Pilastrello. Da sedici anni, Carlo è diventato un punto di riferimento e un amico per le 200 famiglie e per le circa 800 persone che abitano in questo palazzi signorili del quartiere San Carlo. Lo dimostrano i meriti per la sua attività di custode, al servizio dei condomini; ben 56 furti negli appartamenti sventati, correndo dove le telecamere che ha in portineria gli indicavano, 12 persone aiutate, mentre si trovavano in difficoltà sanitaria, e 4 truffe agli anziani evitate grazie al suo intervento tempestivo. "Ho inseguito anche con la moto fino a Cinisello una coppia, segnalata per furti e truffe, sempre in contatto con i carabinieri, fino all’arrivo delle forze dell’ordine – precisa Iannantuono –. Sono più che soddisfatto di questi riconoscimenti. Ho un rapporto di grande collaborazione con le forze dell’ordine". Gli amici, i residenti del Florida, i figli Jessica e Luca, dovranno chiamarlo “cavaliere“: "Tutto questo mi fa molto piacere – continua Iannantuono –. Mi sono trasferito a lavorare qui nel 2007, dove viveva la mia famiglia. Cercavano un custode della portineria. E da allora sono in via Don Minzoni". Infine, Carlo è sempre attento a quanto succede in via Don Minzoni e alle chiamate dei residenti: "Ho soccorso due persone che avevano un infarto, sono intervenuto quando un anziano è stato aggredito nei box – conclude Iannantuono –. Ho sventato anche furti in appartamenti dei palazzi lungo la via". Giuseppe Nava