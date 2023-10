Sanzioni stradali. L’impatto del digitale

Razzante*

Nel mondo dei servizi digitali l’adozione di tecnologie avanzate sta rivoluzionando numerosi aspetti della nostra vita quotidiana. Tra le aree che stanno subendo una trasformazione significativa vi è quella delle sanzioni stradali, che fino a poco tempo fa doveva seguire un processo di pagamento laborioso e poco pratico. I trasgressori dovevano recarsi fisicamente negli uffici preposti o inviare pagamenti tramite bollettini postali. Questi procedimenti comportavano lunghe code, perdite di tempo e potenziali errori. L’innovazione digitale ha completamente rivoluzionato e semplificato questa procedura. Grazie allo sviluppo del servizio digitale da parte dei tecnici del Comune di Milano le infrazioni al Codice della strada rilevate attraverso telecamere, come Area C, Area B, corsie riservate, zone a traffico limitato e autovelox, possono ora essere gestite in modo rapido ed efficiente tramite app e web che offrono una serie di vantaggi sia ai cittadini che alle autorità competenti. Da quando il servizio di avviso d’infrazione è nato, nel settembre 2021, sono circa 300mila i cittadini e le cittadine che hanno registrato la targa del veicolo e sono stati recapitati circa 442 mila avvisi d’infrazione digitali. Di questi, 292 mila (circa il 66%) sono stati pagati direttamente e in poche ore dal cellulare, segno che la nuova modalità viene sempre più utilizzata. Infatti, l’utilizzo di app e siti web per il pagamento delle sanzioni elimina la necessità di recarsi fisicamente negli uffici o di compilare bollettini postali. Ciò rende l’intero processo estremamente veloce ed efficiente, con innegabile risparmio di tempo sia per i trasgressori che per gli operatori degli uffici delle multe. La digitalizzazione del pagamento delle sanzioni stradali rappresenta dunque una tappa significativa nella modernizzazione dei servizi pubblici.

*Docente di Diritto dell’informazione

all’Università Cattolica