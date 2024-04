Sanificate le nove aree cani. In estate interventi mensili

Le aree cani nei parchi pubblici bressesi sono pronte, per le prossime settimane primaverili, ad accogliere le corse dei migliori amici dell’uomo: poche ore fa sono state completate le operazioni di sanificazione per il mese di aprile previste dal calendario 2024, programmato da Amsa e Comune di Bresso a costo zero per le casse municipali. La disinfezione delle superfici erbose, delle panchine e delle recinzioni si svolge con prodotti specifici e innocui per i cani e le persone che li accompagnano. Nel corso degli anni, sul territorio cittadino sono salite a 9 le aree recintate destinate ai cani: tre collocate nel parco del cimitero, lungo il perimetro esterno del camposanto, due nel parco pubblico di via Milano, due nel “Giardino Montessori“ di via Don Minzoni e due nel parchetto comunale di via del Mulino. Le prossime sanificazioni saranno eseguite secondo una cadenza mensile, per la stagione estiva: il 19 giugno, il 17 luglio e l’8 agosto. Giuseppe Nava