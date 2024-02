Giuliano Amato a San Vittore, arriva lo stop del ministero: “Manca l’autorizzazione”

Milano – Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non ha autorizzato la presentazione, prevista per domani martedì 6 febbraio, nel carcere di San Vittore, del libro scritto dall'ex presidente del Consiglio e presidente emerito della Corte Costituzionale, Giuliano Amato, e dalla giornalista Donatella Stasio, dal titolo “Storie di diritti e di democrazia. La corte costituzionale nella società”. A riferirlo sono gli stessi organizzatori, i quali riferiscono di aver ricevuto in maniera informale una serie di motivazioni.

"A 24 ore dall'evento ci hanno detto che questo non rientrava e non era previsto nei programmi di formazione già approvati – spiegano gli organizzatori – inoltre che non era stata fornito un preavviso in tempi adeguati. Infine ci è stato riferito che la cancellazione non sarebbe definitiva ma servirebbe una riformulazione della richiesta per l’evento, che andrebbe poi eventualmente inserito nel programma dei percorsi trattamentali”.