San Siro, il nuovo stadio e il “vecchio” Meazza: ecco il progetto (mai visto) di Inter e Milan

Milano, 24 marzo 2025 – Ci mancava l’indagine della Procura di Milano, ciliegina sulla torta (si fa per dire) di una vicenda - la vendita dell’area di San Siro – che ormai si trascina da tempo. Forse troppo. Ora la magistratura vuole vederci chiaro in questo delicato e milionario passaggio di proprietà.

Da parte sua, il sindaco Beppe Sala non sembra affatto logorato da anni di battaglie tra barocchismi burocratici e comitati che si mettono di traverso. Anzi, in giornata il sindaco di Milano è tornato sull’argomento inchiesta parlando di “atto dovuto” e precisando che “la valutazione (dell’area, ndr) l'abbiamo fatta fare all'Agenzia delle Entrate, quindi a un organismo dello Stato. Non so a chi meglio avremmo potuto farla fare, dovevamo chiedere alla Nasa? Oggettivamente più dell'Agenzia delle Entrate non c'è nessuno titolato".

Sala, insomma, tira dritto e manda un messaggio chiaro ai naviganti: non mi farò fermare dal partito dei “no”. Intanto il Comune ha dettato i tempi del procedimento, cominciando a mettere paletti in una vicenda dai contorni temporali molto dilatati. A cominciare dal termine ultimo di vendita dell’intera area di San Siro, che Palazzo Marino ha fissato entro e non oltre il 31 luglio prossimo.

Altro termine perentorio è quello delle 23.59 di mercoledì 30 aprile 2025, giorno fino a quando resterà aperto l’Avviso pubblico pe r la raccolta di manifestazioni di interesse relative al compendio immobiliare della Grande Funzione Urbana (GFU) “San Siro”, comprensivo dello Stadio Giuseppe Meazza.

L’avviso è stato pubblicato nella giornata odierna sul sito del Comune di Milano e ha l’obiettivo di verificare, come si legge sullo stesso sito di Palazzo Marino, “l’esistenza di eventuali proposte migliorative rispetto alla proposta presentata dalle società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e A.C. Milan S.p.A lo scorso 11 marzo, per la rigenerazione dell’ambito San Siro, la costruzione di un nuovo stadio, la rifunzionalizzazione dell’attuale impianto e lo sviluppo di uno scenario di riqualificazione. Contestualmente sono stati pubblicati anche la valutazione dell'Agenzia delle Entrate e il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) presentato dalle squadre. Il progetto che illustra questo articolo, con la “porzione” del Meazza salvata e la nuova arena, è la suggestione che i club di Inter e Milan consegnano alla città.