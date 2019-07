Milano, 6 luglio 2019 - La grata ha ceduto all'improvviso. E l'uomo è precipitato per 13 metri. L'incidente si è verificato ieri sera poco prima delle 23 nel parcheggio interno dell'ospedale San Raffaele: un uomo di 53 anni, che era lì per assistere il figlio ricoverato, è precipitato dal piano terra al piano -3 dell'autosilo. Il ferito ha riportato diversi traumi ed è stato soccorso in codice rosso: si trova tuttora ricoverato nella struttura clinica in Terapia intensiva, non in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta anche la polizia per accertare con esattezza la dinamica.

