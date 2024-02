San Giuliano, uomo travolto e ucciso da un treno: ritardi e cancellazioni sulla linea Milano-Lodi

Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno venerdì intorno 18.30 nei pressi della stazione di San Giuliano Milanese, sulla linea che collega Milano e Piacenza. Non è chiara, al momento, la dinamica dell’investimento, né si conosce l’identità della vittima, ma sul posto sta indagando la polizia ferroviaria.

Il convoglio era partito da Lodi alle 18.23 in direzione di Saronno e dopo l’incidente è stato fatto arretrare fino alla stazione di Melegnano per far scendere in sicurezza i passeggeri. Sulla tratta si segnalano forti ritardi e cancellazioni. Variazioni di percorso e di orario coinvolgono sette convogli della linea S1 di Trenord. I treni delle 18.53 da Lodi per Saronno e delle 20.38 da Saronno per Lodi sono stati cancellati.