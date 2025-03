Samardo Samuels torna a casa: adesso vuole chiarire con i vicini (terrorizzati)

Milano, 10 marzo 2025 – Arresto convalidato per la violazione dei divieti di avvicinamento a due vicini di casa (e non per gli atti persecutori), ma nessuna misura cautelare disposta dal giudice. È l'esito della direttissima di lunedì 10 marzo 2025 nei confronti del cestista Samardo Samuels, arrestato sabato sera dai carabinieri del Radiomobile nello stabile di via Valtellina in cui vive da ottobre 2024.

Di conseguenza, il trentaseienne, che ha disputato tre stagioni in Nba con i Cleveland Cavaliers e ha vinto uno scudetto con l'Olimpia Milano, è tornato in libertà, come confermato dal suo avvocato Valentina Di Maro. L'udienza è stata fissata al prossimo 23 aprile.

Il possibile dialogo tra vicini

Restano i rapporti tesissimi tra Samuels e alcuni condomini dello stabile in zona Farini, che lo hanno denunciato ai carabinieri in più occasioni. Nelle prossime ore, lo sportivo tornerà nella sua abitazione, e con ogni probabilità il problema si ripresenterà. Da qui l'intenzione palesata dal legale del giamaicano di instaurare un dialogo con i vicini per trovare una soluzione.

L'arresto

L'ultima fase della vicenda che ha portato all'arresto di Samuels è iniziata alle 20.50 di sabato 8 marzo, quando un'inquilina del palazzo ha chiamato il 112 per riferire che lei, il marito e i due figli minorenni erano rintanati nel seminterrato di una delle scale del condominio perché impauriti da Samuels e dal suo cane corso senza museruola.

Quando i militari del Radiomobile sono arrivati in via Valtellina, hanno visto il cestista in cortile che beveva alcolici e ascoltava musica a tutto volume. Dopo aver invitato a mettere in sicurezza il molosso, il trentaseienne si è chiuso in casa, salvo poi aprire e farsi identificare dopo un colloquio telefonico con l'avvocato.

I divieti violati

Le generalità inserite in banca dati hanno fatto emergere la denuncia per stalking e i divieti di avvicinamento al marito della coppia e a un'altra residente. A valle degli accertamenti investigativi e d'intesa col pm di turno Marco Cirigliano, Samuels è stato arrestato. Due giorni dopo, la direttissima.