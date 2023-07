Salvata dagli agenti una femmina di gheppio ferita a un’ala

Nella giornata di ieri gli agenti del nucleo ittico-venatorio della Città Metropolitana di Milano hanno recuperato e messo in salvo un esemplare femmina di gheppio che, ferito, non riusciva a volare. L’animale (nella foto) si trovava nella zona del terminal della M3 di San Donato, vicino alla sede dell’Atm, sul lato milanese dell’hub.

Scattata la segnalazione, gli uomini del nucleo ittico-venatorio si sono subito attivati per effettuare l’intervento del caso, riuscendo a raggiungere il volatile e a portarlo al sicuro. Dopo la cattura, il gheppio è stato trasferito nell’oasi del Wwf di Vanzago, per essere sottoposto alle visite veterinarie e alle cure, delle quali necessita. Forse a causa dell’urto contro un traliccio, l’animale ha l’ala destra lussata, ma non è in pericolo di vita e si riprenderà.

Non è la prima volta che, anche nel Sud-Est Milanese, la Città Metropolitana di Milano interviene per il salvataggio di animali in difficoltà. Sono soprattutto uccelli feriti che, impossibilitati a volare, hanno bisogno di aiuto. Le segnalazioni dei cittadini possono rivelarsi preziose in questo senso, ossia per garantire alle bestiole un pronto intervento.

A.Z.