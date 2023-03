Salvare gli animali selvatici Vademecum sul sito municipale

Natura: come salvare gli animali? Lo spiega il Comune con un “corso” online sul suo sito. Ogni giorno purtroppo arrivano notizie pessime dal Parco Sud a causa delle continue discariche che spuntano ovunque oppure di qualche animale trovato senza vita. Sul sito del Comune di Pieve è stata lanciata una iniziativa curata da esperti e amanti della natura che, partendo dal territorio e dalle oasi presenti, come quella dei laghetti di Tolcinasco, descrive la fauna e la flora e racconta aneddoti. Come la storia di uno splendido gufo comune, esemplare di femmina molto giovane (nella foto), che è stato ritrovato tre giorni fa in un giardino privato, impossibilitato a muoversi da terra. La gufetta, molto probabilmente rimasta ferita a una zampa durante un tentativo predatorio, è stata delicatamente trasferita in una scatola di cartone e poi portata al Cras (Centro recupero animali selvatici) di Vanzago, dove riceverà le cure necessarie per guarire, con l’obiettivo di liberarla al più presto. L’esperto nel suo inciso consiglia come comportarsi in casi come questo, più frequenti nella bella stagione. "Il consiglio ai cittadini di rivolgersi alla protezione civile territoriale, che collabora in modo regolare con il Cras di Vanzago, chiamando il numero 3489502407. Se dunque vedete un animale in difficoltà, perché ha subìito un incidente, o per altri eventi che ne mettono a repentaglio la sopravvivenza, non esitate a chiamare! Non è corretto, invece, chiamare polizia o carabinieri che non hanno competenza in merito". Il territorio di Pieve è particolarmente ricco di fauna autoctona e non. Volpi, lepri, scoiattoli, caprioli, tassi, e tante specie di volatili trovano casa proprio nell’oasi.

Massimiliano Saggese