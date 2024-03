Il Comune di Rho promuove la salute dei suoi dipendenti. E riceve un premio

Rho (Milano) – Il Comune di Rho è un "Luogo di lavoro che promuove salute". Il riconoscimento è stato assegnato da Rete Workplace Health Promotion Lombardia e da Ats Città Metropolitana di Milano alla dirigente del settore personale Emanuela Marcoccia, che segue il progetto per tutelare e favorire la salute, la sicurezza e il benessere di tutti i lavoratori.

In particolare lo scorso novembre sono stati distribuiti a tutti i dipendenti comunali dépliant con suggerimenti utili per migliorare la qualità della vita e il benessere psico-fisico, puntando a favorire l'adozione consapevole di scelte e stili di vita salutari. Sono stati affissi nelle sedi comunali pannelli che esortano a scegliere le scale, piuttosto che l’ascensore: "Fare le scale a piedi è un esercizio comodo e gratuito che apporta benefici all’organismo. Salire e scendere le scale più volte al giorno contribuisce a raggiungere i 30 minuti di attività fisica quotidiana raccomandati e di ottenere risultati significativi in termini di salute".

Attenzione anche sui distributori automatici di alimenti, per promuovere un’alimentazione corretta mediante il miglioramento della qualità nutrizionale di bevande e snack, sostituiti con una percentuale di prodotti considerati salutari, cioè a basso contenuto di grassi e zuccheri. Al personale è stato consegnato l'opuscolo "Vending" che fornisce buoni consigli su come fare uno spuntino sano. "Questo programma permette di perseguire obiettivi che ritengo fondamentali – commenta il sindaco Andrea Orlandi - Ringrazio l'ufficio che sta mettendo in campo queste azioni: piccoli gesti quotidiani, che non richiedono grandi sforzi, aiutano a mantenersi in salute. E la salute di tutti i dipendenti ci sta molto a cuore".