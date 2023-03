Sala amaro sul Meazza "Non lo vuole più nessuno Problema per il Comune" Piano B, verdi in rivolta

di Simona Ballatore e Massimiliano Mingoia "Il vecchio San Siro non lo vuole più nessuno. Sarà un problema in più per il Comune". Il sindaco Giuseppe Sala, dopo l’incontro mattutino con i vertici di Milan e Inter sul futuro del Meazza, pronuncia queste parole con un po’ di amarezza "da primo cittadino e da tifoso (interista, ndr)". Il destino della Scala del calcio resta incerto. Rossoneri e nerazzurri sono sempre più decisi a realizzare un nuovo impianto – a San Siro o altrove, insieme o separatamente. I margini per far restare almeno uno dei due club al Meazza, di proprietà comunale, sono strettissimi. Certo, fino alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026 lo storico impianto milanese resterà sicuramente in piedi. Ma nel frattempo i due club potrebbero aver deciso di costruire il nuovo stadio altrove. Sala, a margine di un appuntamento alla Iulm, sintetizza così il vertice con il presidente rossonero Paolo Scaroni e l’amministratore delegato nerazzurro Alessandro Antonello: "Rimane viva l’ipotesi di un unico stadio per le due squadre nell’area di San Siro ma il Milan oggi (ieri, ndr) ha ufficialmente annunciato che sta guardando con interesse a una nuova area, quella della Maura (ippodromo di allenamento...