Pendolari, dopo tre anni ripartirà la S12 da Melegnano a Milano Bovisa

Melegnano (Milano) 7 giugno 2023 – Buone notizie per i viaggiatori dei treni. Dal 28 agosto riparte la linea ferroviaria S12 Melegnano-Milano Bovisa, sospesa dai tempi della pandemia. Dopo tre anni di stop, il servizio tornerà in funzione con 8 corse giornaliere: 4 da Milano a Melegnano e ritorno.

Il gestore Trenord ha già ufficializzato l’orario: le partenze dalla stazione di Bovisa sono previste alle 6.21, 9.21, 13.21 e 16.21, mentre da Melegnano i treni partiranno alle 7.53, 10.53, 14.53 e 17.53. Le corse disponibili da fine agosto rappresentano, nelle intenzioni, un primo passo verso un ripristino complessivo del servizio che, come annuncia l’assessore regionale ai trasporti Franco Lucente, "andrà a regime a partire da gennaio 2024 sul tracciato Melegnano-Cormano. Benché l’utenza della S12 sia leggermente inferiore rispetto a quella di altre linee, confermiamo, come già ribadito in più occasioni, la volontà di riproporre un servizio che, nella zona interessata, contribuisce a una migliore gestione del flusso di passeggeri".

La S12 era stata attivata, in via sperimentale, nel settembre del 2016 e ha funzionato finché l’emergenza Covid non ha portato a un ridimensionamento del trasporto pubblico, col taglio o la rimodulazione di alcuni servizi. Le sue corse, attive solo in particolari fasce orarie, erano intervallate a quelle della S1 Saronno-Lodi. Insieme, le due linee formavano un servizio di metropolitana leggera da e verso Milano, con passaggi dei treni ogni 15 minuti.

Uno schema che ora si punta a riproporre. Con appelli e raccolte di firme, a battersi a più riprese per la reintroduzione della S12 è stato il Comitato dei pendolari ferroviari del Sud Milano e del Lodigiano, il cui fondatore Massimo Baldi oggi commenta: "Con una sola corsa da Melegnano nella fascia di punta, il servizio purtroppo riparte zoppo. Sarebbe importante ricalibrare da subito gli orari, rendendoli più in linea con le esigenze di lavoratori e studenti. Avere dei passaggi nella fascia morbida è poco strategico; servono invece delle corse in partenza da Melegnano tra le 7.30 e le 9, quando i treni della S1 sono sovraccarichi, e tra le 18 e le 19.30 per il ritorno da Milano. Ci auguriamo che le istituzioni vogliano ascoltare i suggerimenti di chi usa regolarmente il treno".

Il ritorno della S12 fa parte di un più ampio pacchetto di modifiche alla circolazione ferroviaria annunciato da Trenord e comprensivo, sempre dal 28 agosto, di potenziamenti su alcune tratte, come la Milano-Saronno-Novara e la Lecco-Carnate-Milano. Tutti i dettagli e le novità sono disponibili sul sito e la app del gestore.