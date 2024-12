Rozzano, con la nuova fascia Isee più bambini in mensa gratis . “Era l’idea del sindaco Ferretti, manteniamo la sua promessa”

Rozzano (Milano), 21 dicembre 2024 – Refezione scolastica: sgravi in vista per le famiglie, a partire dal 1° gennaio 2025. Il Comune di Rozzano ha deciso di confermare la gratuità del servizio per i residenti con un “Isee minorenni“ fino a 15.439 euro. La condizione per usufruire della gratuità è essere in regola coi pagamenti pregressi. Insieme ai casi di particolare difficoltà economica, che a loro volta beneficiano dell’accesso al servizio senza alcun esborso, a oggi circa il 50% degli utenti usufruisce gratis della refezione scolastica. Non solo.

Con l’innalzamento della fascia Isee da 21.500 a 30mila euro, a partire dall’anno nuovo circa 300 famiglie in più potranno ottenere un’agevolazione sul costo dei pasti, con una spesa più bassa rispetto a quella attuale. Dal 2025 aumenteranno inoltre gli sgravi per le famiglie con più figli. In particolare, lo sconto per il secondo figlio salirà dal 10% al 30%, dal terzo figlio in poi ci sarà un alleggerimento del 50%.

In memoria dell’ex sindaco

Le agevolazioni sulle mense sono in linea con quello che era l’orientamento del sindaco Gianni Ferretti. Prima della sua prematura scomparsa, avvenuta lo scorso novembre, il primo cittadino aveva infatti espresso in più occasioni la volontà di tendere una mano alle famiglie rozzanesi. “Con questo intervento vogliamo dimostrare attenzione alle esigenze delle famiglie. Mantenere la promessa fatta dal sindaco Gianni Ferretti, prematuramente scomparso, era per noi un impegno imprescindibile. Siamo orgogliosi di averlo portato a compimento, proseguendo nel solco della sua visione di una città più vicina ai cittadini”: così la vicesindaca Maria Laura Guido spiega la filosofia sottesa al provvedimento.

L’annuncio su Facebook

A questo tema è dedicato anche un video sul profilo Facebook del Comune, dove vengono illustrate le novità in arrivo e le scelte politiche che hanno portato a varare gli sgravi. “Abbiamo sempre considerato la refezione scolastica un servizio finalizzato a garantire il diritto allo studio – aggiunge l’assessora all’istruzione Rosa Di Vaia –. Con questa manovra vogliamo rassicurare i genitori, perché il nostro obiettivo è quello di ridurre il più possibile l’impatto economico sui bilanci familiari”. Le famiglie che intendono beneficiare delle agevolazioni e non hanno ancora presentato la dichiarazione Isee possono farlo fino al 15 febbraio, scrivendo all’indirizzo servizi.persona@amarozzano.it.