Rozzano, avvistato un lupo in città. Stupore (e paura) nella notte

Paura e stupore per l’avvistamento di un lupo a Rozzano. L’animale è stato notato mercoledì sera, intorno alle 23, mentre attraversava una zona semi-periferica della città. Si tratterebbe di un esemplare solitario, forse lo stesso avvistato un paio di settimane fa nelle campagne alle spalle di Basiglio. Apparso in buone condizioni, il lupo non ha mostrato segni di paura alla vista degli esseri umani, ma si è allontanato rapidamente dopo aver attraversato una rotatoria.

"È probabile che i due o tre esemplari recentemente avvistati nella zona provengano dal Ticino, dove potrebbero essere nati. Gli avvistamenti nel Milanese dovrebbero restare limitati al periodo invernale e all’inizio della primavera, perché è questo il momento dell’anno in cui alcuni membri di un branco si disperdono", spiega Andrea Pastore di Wild Basiglio, il canale social che segnala le bellezze del Parco Sud ma anche le minacce al suo ecosistema. "I lupi non hanno confidenza con l’uomo e non devono essere avvicinati né seguiti, soprattutto in auto o in moto. Filmateli, se volete, ma poi allontanatevi. Il nostro territorio, ricco di selvaggina, è per loro un buon punto di passaggio, ma non un luogo ideale per la formazione di un nuovo branco".

Proprio Wild Basiglio aveva segnalato, qualche settimana fa, la presenza di un lupo nelle campagne alle spalle del centro storico. Non è escluso che si tratti dello stesso esemplare. Solo il mese scorso, un altro lupo era stato salvato dalle acque del Naviglio Grande, dove era caduto presumibilmente nei pressi del Parco del Ticino, finendo poi trasportato fino a Gaggiano. Qui, il giovane esemplare si era aggrappato a un’ansa del fiume, ma all’arrivo dei vigili del fuoco aveva tentato di allontanarsi nuotando verso Trezzano sul Naviglio. Alla fine, i soccorritori sono riusciti a trarlo in salvo. Presto sarà rimesso in libertà.