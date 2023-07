Rozzano, Aiuto ai Gatti Randagi anche d'Estate

Un aiuto ai gatti, anche d’estate. Il periodo estivo è particolarmente critico non solo per i cani ma anche per le colonie feline presenti in città. Carenza nella disponibilità di cibo e di acqua, abbandoni e nuove nascite rendono incessante il lavoro dei volontari che si occupano di aiutare gli animali meno fortunati. Il Comune per tutto il mese di luglio mette a disposizione l’atrio del Municipio in piazza Foglia, per la raccolta di crocchette, scatole di cibo e buste di umido che saranno consegnate alle realtà di volontariato attive sul territorio per aiutare i gatti randagi. "Non tutti possiamo avere un gatto in casa o adottarne uno, ma chi vuole compiere un gesto concreto nei confronti di questi amici a quattro zampe può farlo semplicemente partecipando alla colletta alimentare organizzata dal Comune - spiegano dalla segreteria del sindaco -. "Purtroppo anche al nord il problema del randagismo cresce anno dopo anno. Se in passato avevamo registrato un miglioramento e gli abbandoni erano diminuiti, da un po’ di tempo a questa parte la situazione sta peggiorando.

Gatti e cani abbandonati sono troppo spesso vittime di incidenti stradali - spiega l’assessore agli animali Lucia Galeone -. Quando una famiglia che ha un animale in casa prenota una vacanza, deve prenotare anche per l’amico a quattro zampe. Loro hanno un’anima e soffrono per gli abbandoni". Per maggiori informazioni sulle iniziative a favore delle colonie feline è possibile contattare l’associazione Crazy Cats al numero telefonico 338.7001791 e all’indirizzo [email protected] Mas.Sag.