Rossella, poetessa “on demand“: "Improvviso ritratti di parole e colgo l’essenza degli sconosciuti"

I “Versetti live“ della poetessa che trasforma le parole in strofe “on demand“. La sua attività artistica si snoda nella stesura dei “ritratti di parole“ e performance estemporanea di scrittura personalizzata dal vivo. Si chiama Rossella De Cicco ed è una scrittrice di improvvisazione poetica. Crea guardando una foto o parlando con qualcuno del pubblico. Le sue poesie accarezzano l’anima. Questa speciale caratteristica rende Rossella una poetessa unica nel suo genere. E lancia l’idea di regalare poesie. "I ritratti di parole possono anche essere un’idea originale per un regalo speciale nelle occasioni speciali. Ad esempio far diventare la poesia la bomboniera di un matrimonio oppure per Natale sotto l’albero". Ma come si crea una poesia dal vivo? "La persona si siede vicino a me, e il ritratto si compone velocemente. Una volta terminata l’opera, la leggo a voce alta all’interessato, ci confrontiamo e spesso le persone si ritrovano in quello che ho scritto. E allora la domanda che mi sento rivolgere è "come hai fatto? Mi hai descritta nella mia essenza! Sono io!" e la mia risposta è sempre la stessa “è il mio modo di fare arte!“. Ho iniziato nel 2018 con il mio primo evento “ritratti di parole“. All’epoca è stata una lettura di mie poesie accompagnata da musicisti e al termine ero a disposizione del pubblico per scrivere loro i ritratti di parole. Negli anni successivi ho sempre sperimentato, aggiungendo qualcosa in più, fino ad arrivare a non leggere più le mie poesie ma a scriverle direttamente davanti al pubblico". "La poesia per me la più emozionante è quella scritta per mio figlio: “Oh piccolo uomo andrai via da me un giorno, camminerai sicuro fiero e responsabile e non sarai più il mio piccolo uomo“. Quando leggo questo verso mi emoziono sempre".

Nel corso degli anni si è sempre prodigata a scrivere nel tempo libero, inizialmente era un hobby, perchè Rossella era impegnata nel suo lavoro in ambito finanziario. Ma pian piano, sfidando i suoi timori e le sue incertezze ha iniziato a scrivere poesie live e proporle in veri e propri eventi che diventano spettacoli. Rossella è anche impegnata anche con #Pantarei che la vede coprotagonista col musicista Daniele Ferrari e l’attore Francesco Tramutola in un progetto che mixa diverse arti (musica, poesia e interpretazione). Il suo tour “Ritratti di parole“ parte da Milano il 28 novembre (alle 19 all’Auriga di via Pirelli 7) poi toccherà Torino, Genova, Verona, Roma, Napoli. E infine un tour nell’hinterland milanese.