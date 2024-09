Romolo rinasce con The Sign. Nel 2025 nuova sede L’Oréal : "Qui ogni giorno 2.800 persone"

Un nuovo edificio completa il progetto di rigenerazione urbana The Sign, promosso dalla società immobiliare Covivio: un “Business District” in zona Romolo, nell’area dell’ex Fonderia Vedani, dove ora già si trovano gli uffici delle multinazionali Aon e Ntt Data. A questi si aggiungerà un quarto immobile, che verrà ultimato a fine novembre e dall’inizio del 2025 accoglierà la sede di L’Oréal Italia: un edificio di nove piani e circa 13mila metri quadri, firmato dalla società di progettazione integrata Progetto Cmr. Ma The Sign non è solo uffici: comprende un’ampia piazza aperta al pubblico con fontane e catene di ristorazione. Spazio cui si affiancherà una nuova area alberata, oltre a punti ristorazione e servizi per i cittadini e gli studenti della vicina università Iulm: è previsto un afflusso giornaliero di 2.800 persone.

Ieri la visita al cantiere e la presentazione del progetto. Si comincia dal terrazzo all’ottavo piano, con ampia vista sullo skyline milanese. "Abbiamo restituito una parte della città ai cittadini", racconta l’architetto Massimo Roj, founding partner e ceo di Progetto Cmr. E se gli altri edifici hanno la facciata di tonalità verde-oro, "quest’ultimo vuole ricordare i materiali che venivano fusi nella fonderia, con colori che virano dal grigio al blu". L’architetto sottolinea l’attenzione per la sostenibilità: "Tutti sono stati costruiti usando fonti rinnovabili: geotermia, fotovoltaico, ventilazione naturale". Un valore su cui torna Lorenzo D’Ercole, head of asset management Italy di Covivio: "È l’unico comprensorio in Italia con la certificazione BiodiverCity".

La visita si sposta al terzo piano, quello allo stato più avanzato, un grosso spazio con parti trasparenti e parti solide per diminuire le dispersioni termiche. Ancora senza arredi, è stato progettato quando non si sapeva quale azienda lo avrebbe abitato, in modo da consentire la massima flessibilità nell’uso di spazi. Il layout verrà realizzato da L’Oréal quando, fra pochi mesi, andrà ad occupare il nuovo edificio di The Sign, uno dei distretti più green e tecnologici di Milano.

Thomas Fox