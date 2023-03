Rombano i motori degli Hell’s Angels

Gli Hells Angels tornano ad animare l’Idroscalo con la 30esima edizione della Riding season, lo spettacolare evento che richiama i centauri di tutta Italia per dare il via alla stagione delle manifestazioni legate al mondo delle due ruote. L’appuntamento è per domani all’Idroscalo Milano Est, ingresso tribune, dove dalle 10 del mattino fino alle 22 motociclisti e appassionati potranno condividere una intera giornata dedicata al settore. Si preannuncia una grande e variopinta festa collettiva, che nella scorsa edizione ha richiamato oltre 10mila visitatori, durante la quale il pubblico potrà curiosare fra gli stand di costruttori e accessori di ogni genere. Non mancheranno la musica e l’immancabile street food. Alle 16 un variopinto gruppo di moto partirà per un giro della città che rappresenterà la vera e propria inaugurazione della stagione motociclistica, in testa al gruppo di bikers i membri dell’Hells Angels MC Milano. Il corteo tornerà poi all’Idroscalo dove la festa proseguirà fino a sera. V.G.