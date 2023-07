Giornata nera per i treni in Lombardia, investimento mortale a Rogoredo e convoglio fermo per ore a Voghera

Milano – Giornata nera per la circolazione dei treni in Lombardia. Nel primo pomeriggio un guasto del treno partito da Milano e diretto a La Spezia, fermo per ore in stazione a Voghera a causa di un guasto, poi un un investimento mortale alla stazione di Rogoredo che ha bloccato la circolazione intorno alle 16.

Per quanto riguarda l’incidente alla stazione di Rogoredo, la vittima è un 40enne, travolto sui binari da un convoglio che viaggiava in direzione Pavia. "Dalle ore 15.20 – informa Rfi – la circolazione ferroviaria rallentata è in prossimità di Milano Rogoredo per l’investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti". Le indagini sono in corso per capire la dinamica dell’incidente, se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente.

La linea che da Milano porta a La Spezia, attraversando Pavia e la sua provincia, era già stata bloccata nel primo pomeriggio a causa del guasto al pantografo di un Intercity. Il treno in questione, partito da Milano Centrale già con 20 minuti di ritardo, è stato fermato alla stazione di Voghera. I passeggeri sono stati fatti scendere e sono rimasti sulla banchina per oltre due ore. Anche perché il treno sostitutivo che sarebbe dovuto arrivare per caricare i viaggiatori è rimasto coinvolto nei rallentamenti che hanno interessato la stazione di Rogoredo.

Altri rallentamenti erano stati segnalati in mattinata sulla linea Milano-Genova, in quel caso però i ritardi non erano stati così gravi.