"Roberto Totò nuovo Direttore Generale di Fondazione Sacra Famiglia a Cesano Boscone"

È Roberto Totò il nuovo direttore generale di Fondazione Sacra Famiglia che subentra a Paolo Pigni, direttore dal 2012. Laureato in Economia e commercio, Totò vanta un’esperienza di oltre 25 anni nel management di strutture sanitarie e guiderà, dal 1 luglio, anche la Casa di cura ambrosiana, l’ospedale della Fondazione, per rendere più sinergici i servizi delle due realtà. In Fondazione Sacra Famiglia cambia anche il presidente: don Marco Bove, recentemente nominato vicario episcopale della zona VI (Melegnano) lascia il posto a monsignor Bruno Marinoni, già presidente del Consiglio per gli Affari economici della Diocesi. Fondazione Sacra Famiglia è un’organizzazione no profit che da oltre 125 anni si occupa di sostegno ai fragili: con i suoi 2mila professionisti assiste circa 10mila persone.

Francesca Grillo