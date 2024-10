Vagava confusa per le strade del centro: anziana accompagnata dai passanti in polizia locale

Milano, 16 ottobre 2024 – Vagava per le strade del centro. Sola. Visibilmente spaesata. Alcuni passanti si sono accorti di lei, una signora di 84 anni, e hanno chiesto aiuto alla polizia locale. I ghisa si sono presi subito cura dell'anziana riuscendo poi a rintracciare la sua famiglia.

La vicenda risale a martedì pomeriggio: alle 15 alcuni cittadini hanno accompagnato al comando di piazza Beccaria la donna, completamente smarrita ma tranquilla. La polizia locale si è subito attivata e per prima cosa ha chiamato il 118; una volta in piazza Beccaria, i soccorritori hanno trasportato l'84enne in codice verde al Policlinico per i controlli del caso.

Nel frattempo i ghisa le avevano chiesto chi fosse e se ricordava l'indirizzo di casa o altri dati per avere qualche suo riferimento dato che era uscita senza documenti. Da nome e cognome, gli agenti - verificati i riferimenti anagrafici - sono risaliti all'indirizzo di residenza, nella zona di via Ripamonti. Quindi hanno contattato il marito che l'ha raggiunta in ospedale. Lieto fine coronato con il ritorno a casa, sana e salva.