Ritiro rifiuti speciali e pericolosi, entra in azione la nuova ecomobile

È arrivato un nuovo mezzo per l’ecomobile, il servizio itinerante in città per la raccolta, lo stoccaggio e il trasporto di piccole quantità di rifiuti speciali e pericolosi. Il camioncino di Nord Milano Ambiente ha fatto il primo viaggio in piazza Gramsci. Il servizio rappresenta uno strumento per potenziare la differenziata, favorendo il corretto smaltimento di rifiuti chimici che non possono essere recuperati porta a porta (batterie, farmaci scaduti, lampadine, cartucce, piccoli elettrodomestici, olio vegetale). L’ecomobile sarà presente in diversi punti: lunedì al mercato di via Guardi, martedì al mercato di via Grandi e davanti alla scuola di via Sardegna, mercoledì al mercato di via Petrarca e davanti al super di via XXV Aprile, il primo e terzo giovedì del mese in piazza Gramsci e il secondo e quarto in via Cornaggia, il primo e terzo venerdì del mese in piazza Costa e il secondo e quarto in via Mariani e Battisti, mentre il sabato in viale Fulvio Testi nel parcheggio Iperal. La.La.